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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 eylül 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 03 Eylül 2022 00:20
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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

ilan Başlama Tarihi : 03.09.2022

ilan Bitiş Tarihi : 17.09.2022

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

ÖĞRETİM ÜYESi BAŞVURU EVRAKLARI

*Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

*Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

*Özgeçmiş (YÖK Formatında)

*Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

*Fotoğraf (2 Adet)

*Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

*Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör için: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

*KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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