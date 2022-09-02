Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular 16.09.2022 günü saat 17:00'ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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NOT:

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN:

SINAV TAKVİMİ:

. Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2022

. Sınav Tarihi : 23.09.2022

. Sonuç Açıklama Tarihi : 28.09.2022

İSTENEN BELGELER

. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarım İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir)

. YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

. Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

. Doktora Öğrenci Belgesi

. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Tecrübe Belgesi (Onaylı)

. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)

. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge

. Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 2411

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