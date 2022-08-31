İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 31 Ağustos 2022 02:03
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız