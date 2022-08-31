Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC iş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

ilan edilen Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için;

Genel Şartlar

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

5. Adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "en az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular için istenen Ortak Belgeler:

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları bölüm ve kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

3. Kimlik kartı fotokopisi,

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

Unvanlara Göre Ek Olarak İstenilen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için 5 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Dosya Teslim Adresi: Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü, İsmet İnönü Blv 29, Gazimağusa-99450 KKTC/MERSİN-10 TÜRKİYE

Bilgi için:

Dilara ÜSTÜNEL

İş tel No : 0548 853 3463

Mail : d.ustunel@cwu.edu.tr

info@cwu.edu.tr

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