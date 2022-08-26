Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ne göre Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/ tr/akademik-personel adresinde mevcut.),

3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 takım dosya,

4. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 adet ve basılı 1 takım dosya,

5. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

6. Üniversitemiz https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru Yeri : Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya HEP Üniversitesi Alanya/ ANTALYA 07400

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Müracaat dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut.),

3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),

4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler (lisans, yüksek lisans, yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin onaylı örneği,)

5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu transkript)

6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.),

7. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi

8. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10. 2 adet fotoğraf,

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge,

12. Adli sicil kaydı ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyahep.edu.tr) yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: Transkriptlerde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 26.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 09.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.09.2022

Sınav Giriş Tarihi : 15.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.09.2022

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru Yeri : Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya HEP Üniversitesi

Alanya/Antalya 07400