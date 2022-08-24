Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

b) Bilimsel çalışmalarını SCI/SCIE tarafından taranan dergilerdeki yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

c) Yurt içinde veya yurt dışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kuramlarında alanında ders verme tecrübesi olmak.

d) 19 ve 20. yüzyıl Anglo-Amerikan kadın romanı, orientalizm, post-modernizm ve feminist kuram alanlarında uzmanlaşmış olmak.

e) Davranışsal nörobilim konusunda uzmanlaşmış olmak. Psikolojik ve davranışsal süreçleri hayvan modelleme yöntemlerini temel alarak inceleyen araştırma ve yayın yapmış olmak.

f) Bilişsel/Deneysel Psikoloji alanında uzmanlaşmış olmak. Görsel algı konularında araştırma ve yayın yapmış olmak.

g) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Moleküler Biyoloji, Biyolojik Bilimler veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) baz editörleri üzerine uzmanlaşmak ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak. CRISPR gen editleme teknolojisi alanında patent yazarlığı bulunmak.

h) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik veya Biyoloji alanlarında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Alanında en az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma yapmış olmak. Matematiksel biyoloji üzerine uzmanlaşmış olmak. Bu alanda TÜBİTAK/Avrupa Birliği projesi yürütüyor/yürütmüş ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.

i) Yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Kesikli geometri, Fourier Analiz, Sayılar Teorisi ve Sonlu cisimler alanlarında uzmanlaşmış ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.

j) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Fizik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Teorik yüksek enerji astrofiziğinde ölü yıldızlar, X ve gama ışını

kaynağı nötron yıldızı ve karadelik sistemleri ile ilgili gözlemsel ve teorik çalışmaları ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.

k) Yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Doktora tezini lityum iyon bataryalarda kullanılan gelecek nesil aktif malzemeler üzerine yazmış olmak. Lityum iyon bataryalar alanında uzmanlaşmış olmak. Bu alanda TÜBİTAK / Avrupa Birliği projesi yürütüyor / yürütmüş ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.

l) Yüksek Lisans ve doktora derecesini Tarih veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Doktora tezini Astronomi Tarihi veya Bilim Tarihi alanında yazmış olmak. Osmanlı Bilim Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce uluslararası akademik yayın sahibi olmak.

m) Lisans ve doktora derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Lisansüstü öğreniminde yurtdışında araştırma deneyimi olmak. Aile danışmanlığı ve bağımlılık danışmanlığı kapsamında öğretim deneyimi ve çalışmaları olmak.

n) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini eğitimle ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. En az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim çalışmaları alanında Yükseköğretim Yönetimi ve Yükseköğretim Sistemleri üzerine uzmanlaşmış ve İngilizce uluslararası akademik yayınları olmak.

o) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini eğitimle ilgili bir disiplinde almış olmak ve lisansüstü öğreniminde yurtdışında araştırma deneyimi olmak. Dil edinimi, iki dillilik, ana dili ve ikinci dil eğitimi, Türkçe öğretimi üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayın yapmış olmak.

ö) Sınıf içi sosyal psikoloji, sınıf içi söylem analizi, öğretmen yanlılığı ve dijital ebeveynlik konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmak. Yurtdışında en az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma kapsamında, farklı sınıf ve okul düzeylerinde öğretmen yanlılığı üzerine gözlemsel çalışmalar yapmış ve yayınlamış olmak. Eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi ve bilimsel araştırma yöntemleri alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

p) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir alanda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Kurumsal Finans ve Kurumsal Yönetişim alanında uzmanlaşmış ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayın sahibi olmak.

r) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini elektronik veya ilgili bir alanda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Entegre Devreler ve Sistemler, Mikro/Nano Elektronik, Silikon Fotonik ve PİC'ler, Yarı İletken Cihaz Teknolojileri ve VLSI Tasarımı gibi alanlarda uzmanlaşmış ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.

s) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini elektronik veya ilgili bir disiplinde eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Makine öğrenmesi, konveks optimizasyon ve pekiştirmeli öğrenme alanında uzmanlaşmak ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları veya konferans bildirimleri olmak.

t) Lisans ve doktora derecelerini hukuk alanında almış olmak. Doktora tezini uluslararası ceza hukuku alanında İngilizce yazmış olmak. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ve SSCI veya ESCI veya Scopus tarafından taranan dergilerde yayın sahibi olmak.

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