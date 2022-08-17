Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ağustos 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 17 Ağustos 2022 03:06
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ön Lisans "2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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