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Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 17 Ağustos 2022 03:06
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ön Lisans "2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

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