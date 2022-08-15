İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR)

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyuru Başlama Tarihi :15.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 29.08.2022

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

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