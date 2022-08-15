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Sağlık Bakanlığı 1356 Engelli İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığı 1356 Engelli İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 15 Ağustos 2022 01:07
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Sağlık Bakanlığı 1356 Engelli İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığından:

1.356 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı iş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3. Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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