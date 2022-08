Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden "Resmi Kuruma Hitaben" alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu'nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, adaylarda yabancı dil (İngilizce/Fransızca/Almanca) 100 (yüz) puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak şartı aranır.

*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:

*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten; https://ik.yasar.edu.tr/formlar/ linkinden erişilen bir adet imzalı Başvuru Dilekçesi ve Aday Başvuru Formu, son 6 ayda çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, güncel özgeçmiş ve verdiği derslerin yazılı olduğu resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge örneği,

*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden "Resmi Kuruma Hitaben" alınacak barkotlu belge)

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyeti için, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalıştıkları kurumlardan akademik kadro/unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı,

*Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) ve SGK Hizmet Dökümü belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden ibraz edilen belgelerin başvuru esnasında doğrulama işlemi yapılır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova-İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.