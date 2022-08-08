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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 08 Ağustos 2022 00:23
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/lSTANBUL) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 22.08.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/lSTANBUL

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (08.08.2022)

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