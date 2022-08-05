Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 ağustos 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 05 Ağustos 2022 03:39
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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