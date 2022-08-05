İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Matematikte doktorası olmak. Doktora derecesini son iki yıl içerisinde almış olmak. Matematiğin cebir dalında temsil kuramı ve füzyon sistemleri alanında çalışmak ve araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış olmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve çalışmalarına saygın yayınlardan atıf almış olmak, saygın bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak. Yurtdışında araştırma odaklı üniversitelerde araştırma ve ders verme deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent ANKARA

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ÖZEL ŞARTLAR:

1. Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi sahibi olmak.

2. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Bilgisayar Grafiği ve Bilgisayarla Görü alanlarında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

3. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES (SAY) 'dan en az 70 puan almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından [Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS- İngilizce)] en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından dengi kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLARI:

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İSTENEN BELGELER:

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu

2. Detaylı özgeçmiş

3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı)

4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için)

5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları

6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-İngilizce) Sonuç Belgesi veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 80 puan almış olmalıdır. İlan tarihinden itibaren son beş yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-Sayısal), GMAT veya GRE-Sayısal sonuç belgesi.

(Aday ALES-Sayısal'dan en az 70, GMAT'ten en az 550 veya GRE-Sayısal'dan 157 puan almış olmalıdır. İlan tarihinden itibaren son beş yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)

11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

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ÖZEL ŞARTLAR:

1. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde insani yardım lojistiği ve afet sonrası bağış dağıtımında adillik alanında sürdürüyor olmak.

2. Çok amaçlı optimizasyon alanında çalışıyor olmak.

3. Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmak.

4. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SAY) en az 70 puan almış olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/ingilizce) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması.

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLARI:

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İSTENEN BELGELER:

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu

2. Detaylı özgeçmiş

3. Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı)

4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için)

5. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları

6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 80 puan almış olmalıdır. (İlan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sayısal) sonuç belgesi (Aday, ALES Sayısal'dan en az 70, GMAT'tan en az 550 veya GRE(sayısal)'den en az 157 puan almış olmalıdır. (İlan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)

11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

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