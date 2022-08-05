Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesi-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi.pdf) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 6 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru Dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

2- Fotoğraf (1 adet)

3- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı, Noter Onaylı veya Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Yayın Listesi ve Yayınlar

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından müracaatlar için) Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası (CD İçeriği)

1- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri ( Aslı, noter onaylı veya Karekodlu e - Devlet çıktısı kabul edilir.)

3- Yabancı Dil Belgesi

4- Yayın Listesi ve Yayınlar (Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli toplantısında uygun görülen üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nce Akademik Faaliyet Puanlama Aracı ile hazırlanmış puan tablosu.)

(https://www.ama.edu.tr/akademik-faaliyet-puanlama-araci)

Duyuru Başlama Tarihi : 05.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 19.08.2022

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.(Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir.) ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

7- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET :

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7.ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 . maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf (1 Adet)

5- ALES Sonuç Belgesi

6- Yabancı Dil Belgesi - YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)

7- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

8- Lisans Not Transkripti (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

9- Yüksek Lisans Tez Özeti

10- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

11- Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)

12- Tecrübe Şartı İstenilen İlanlarda (Çalışma Belgesi ve SGK'dan alınmış Hizmet Dökümü, karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

13- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

14- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)