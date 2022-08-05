Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 05 Ağustos 2022 02:57
Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu
Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN
Başvuru Başlangıç Tarihi : 05.08.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.08.2022
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