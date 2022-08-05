Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 05 Ağustos 2022 02:57
Yazdır
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu

Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Başvuru Başlangıç Tarihi : 05.08.2022

Başvuru Bitiş Tarihi : 20.08.2022

9018/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı