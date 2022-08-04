Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 04.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 18.08.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 24.08.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 01.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/

Başvuru Şekli : Posta Yolu ile

Başvuru Adresi : Diller Okulu, Orta Mah.

Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL

(Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)

Sorular için iletişim bilgileri : e-posta: ebru.ozgurkati@sabanciuniv.edu /

telefon: 0216 483 91 31

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