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Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 03 Ağustos 2022 00:59
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Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SURECİ: Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

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