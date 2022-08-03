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Türkiye İstatistik Kurumu 19 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu 19 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 03 Ağustos 2022 00:46
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Türkiye İstatistik Kurumu 19 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet sitelerinde bulunan ilanı inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını 03/08/2022-12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

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