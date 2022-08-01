Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 İşçi Alacak

4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR:

Adayların başvurularını üniversitemize değil, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

12- Açıklama ve Şartlar:

a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

b) İlana başvuracakların 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu ve de 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.

f) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

h) Askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.)

b) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara ayrıca herhangi bir yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacağı için internet adresini takip etmek adayın sorumluluğundadır.

i) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

13- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

a) Başvurular; Türkiye iş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 01.08.2022 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile online yapılacaktır.

b) Başvuruların tamamı İŞKUR'a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

c) İş-Kur'a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

e) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

14- Noter Kura İşlemleri:

a) Noter kura çekimi 16.08.2022 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya https://aybu.edu.tr/pdb ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.

c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

d) Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitesinden (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

15- Sözlü Mülakat İşlemleri:

a) Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir.

b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Sözlü sınav; adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

d) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

e) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

f) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

g) Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

16- Belge Teslimi:

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

17- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama:

a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

18- İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

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