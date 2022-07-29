Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 29 Temmuz 2022 01:21
Yazdır
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. ALES Belgesi

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
Iğdır Tuzluca Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak

Iğdır Tuzluca Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
Erzurum Horosan Belediyesi 7 İşçi Alacak

Erzurum Horosan Belediyesi 7 İşçi Alacak
Karaman Ermenek Turkuaz Turizm 2 İşçi Alacak

Karaman Ermenek Turkuaz Turizm 2 İşçi Alacak
Ebton İnşaat 10 İşçi Alacak

Ebton İnşaat 10 İşçi Alacak