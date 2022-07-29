Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar;başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp ilgili akademik birime teslim edeceklerdir.

Başvuruların 29/07/2022 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, hizmet belgesi (herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanlar), yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, puan tablosu (doçent başvuruları hariç), lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (doçent başvurularında) onaylı suretlerini içeren çıktıları bir nüsha halinde ilgili birime teslim edeceklerdir.

3) e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.