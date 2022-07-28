İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde İktisadi, İdari

ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi Son başvuru tarihi Ön değerlendirme tarihi

: 28.07.2022

: Son başvuru tarihi 11.08.2022

: 12.08.2022 (Sonuçlar http://www.psy.bilkent.edu.tr/ adresinde

yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi Sonuç açıklama tarihi

: 18.08.2022

: 19.08.2022

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Psikoloji Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Sosyal Psikoloji alanında doktora diplomasına sahip olmak. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede lisans ya da lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki uzmanlığını tatbik ettiği iş deneyimine sahibi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 06800, Bilkent ANKARA 8447/1-1