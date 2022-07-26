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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 26 Temmuz 2022 04:01
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Adaylar başvurularını 26.07.2022 - 12.08.2022 tarihleri arasında kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

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