Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

Duyuru Bitiş Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

Giriş Sınav Tarihi

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi Başvuru Şekli

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MUAFİYET

(l)Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2)Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:

a-Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü "Akademik Personel Formları" linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün olup, cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 01.08.2022 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

b-Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c-Adayların; e-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

d-iş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK'dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

e-Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

f-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY/PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/akademik-personel-formlari)

2. Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkript (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

3. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

4. ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6. Kamu Kurumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

7. İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8. SGK'dan Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

10. Sabıka Kaydı (Güncel) (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

11. Özgeçmiş

12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13. 2 (İki) Adet Fotoğraf

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun'un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

ilanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

ilan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 01/08/2022 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

İLAN RESMİ GAZETE TARİHİ : 08/07/2022

İLAN RESMİ GAZETE SAYISI :

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 08/07/2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 01/08/2022