Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 iç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2.Yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,

3.KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari puan almaları,

4.Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları, gerekmektedir.

2-ÖZEL ŞARTLAR

A) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına" sahip olmak.

B) AVUKAT: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

C) BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Ç) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

D) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

E) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

F) ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

G) JEOFİZİK MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeofizik Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Ğ) MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

H) PEYZAJ MİMARI: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

I) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

İ) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı ile dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

J) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

K) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

L) ARKEOLOG: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

M) MÜZE ARAŞTIRMACISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge ile belgelemek,

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

N) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme ve Maliye programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

O) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Ö) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

P) GRAFİKER: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

R) RESTORATÖR: Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kuramlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Restoratör olarak çalıştığına ilişkin belge ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

S) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Diksiyonu düzgün olmak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Ş) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu pozisyona KPSS puanı ile beş (5) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

T) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Yükseköğretim kumullarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlannm birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

U) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Erkek olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına" sahip olmak,

4-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

5-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Ü) TEKNİSYEN (ELEKTRİK): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3-Alamnda en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

V) TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,

2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Y) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 22/08/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

25/07/2022- Personel Alımı Duyurusu

25/07/2022-08/08/2022- Başvuruların Alınması

22/08/2022-26/08/2022- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5-DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100.Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

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