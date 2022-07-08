İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi : 08.07.2022

Son başvuru tarihi : 22.07.2022

Ön değerlendirme tarihi : 25.07.2022

(Sonuçlar http://mssf.bilkent.edu.tr/iletisim adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 29.07.2022

Sonuç açıklama tarihi : 02.08.2022

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

BÖLÜM: Müzik Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Müzikoloji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Daha önce bir yüksek öğretim kurumunda alanıyla ilgili İngilizce ders vermiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 06800, Bilkent Ankara

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