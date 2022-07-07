Ana sayfaYüksek Lisans ve Doktora

Selçuk Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Selçuk Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.

Eklenme : 07 Temmuz 2022 22:28
Yazdır
Selçuk Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Selçuk Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Selçuk Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı
Samsun Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Samsun Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı
Antalya Kaş Belediyesi 5 memur alacak

Antalya Kaş Belediyesi 5 memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak