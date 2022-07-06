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Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.

Eklenme : 06 Temmuz 2022 22:18
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Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:

Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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