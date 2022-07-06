Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bingöl Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.
Kaynak : memurlar.net
Eklenme : 06 Temmuz 2022 16:03
Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri
Fen Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız.
Sosyal Bilimler Enstitüsü için tıklayınız.
Yaşayan Diller Enstitüsü için tıklayınız.
Kıraat İlmi Enstitüsü için tıklayınız.