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Karadeniz Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.

Eklenme : 04 Temmuz 2022 22:00
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Karadeniz Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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