Ahievran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahievran Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.
Eklenme : 04 Temmuz 2022 16:31
Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:
Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.
Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.