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Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Gazi Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır.

Kaynak : memurlar.net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 15:27
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Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:

Bilişim Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Fen Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ

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