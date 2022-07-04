Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Gazi Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır.
Kaynak : memurlar.net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 15:27
Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:
Bilişim Enstitüsü için TIKLAYINIZ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ
Fen Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ