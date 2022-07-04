Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Harran Üniversitesi 2022-2023 Güz döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.
Kaynak : memurlar.net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 14:57
Üniversite yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Güz dönemi için lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımladı.
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak bölümler ve enstitü bilgileri:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için TIKLAYINIZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans için TIKLAYINIZ (18-27 Temmuz 2022)