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TÜBİTAK, 1 personel alacak

TÜBİTAK, 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 29 Haziran 2022 00:57
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TÜBİTAK, 1 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLGEM BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KADROLU PERSONEL ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 20.07.2022

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Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta : bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (262) 675 3542/3820/3548/3517/3537/3557

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