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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 29 Haziran 2022 00:54
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, Türkçe eğitim veren diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.)

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