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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 29 Haziran 2022 00:42
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-istanbul Tel: (212) 275 75 83(169 dahili), Fen Edebiyat Fakültesi için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-istanbul Tel: (212) 213 64 83 (139 dahili)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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