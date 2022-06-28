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Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 28 Haziran 2022 04:43
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez ve Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (*Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim "2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile

(KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

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