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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 27 Haziran 2022 01:40
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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi : 27.06.2022

İlana Son Başvuru Tarihi : 11.07.2022

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