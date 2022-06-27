Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38' inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanım aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olup kanserle ilgili çalışmaları olmak.

2. Doçentliğini ilahiyat bilim alanında almış olup dinler tarihi alanında çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini tıbbi biyoloji bilim alanında almış olup moleküler genetik alanında çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini kardiyoloji bilim alanında almış olup kalp yetmezliğiyle ilgili çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini veteriner klinik öncesi bilimleri bilim alanında almış olup veterinerlik mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini tarımsal mekanizasyon bilim alanında almış olup tarım makinaları konusunda çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini eğitim yönetimi bilim alanında almış olup meta-sentez alanında çalışmaları olmak.

8. Doçentliğini kimya (fiziksel kimya) bilim alanında almış olup kimya eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini eğitim programları ve öğretim bilim alanında almış olup eğitim politikaları konusunda çalışmaları olmak.

10. Uzmanlığını ve doçentliğini restoratif diş tedavisi bilim alanında almış olup hücre kültürü ve sitotoksite alanında çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini istatistik bilim alanında almış olup yarı parametrik karma modeller üzerine çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini temel İslam bilimleri bilim alanında almış olup tefsir alanında çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini temel İslam bilimleri bilim alanında almış olup tefsir alanında çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini iletişim çalışmaları bilim alanında almış olup siyasal iletişim ve sosyal olaylar konusunda çalışmaları olmak.

15. Doçentliğini mimarlık bilim alanında almış olup yapı bilgisi konusunda çalışmaları olmak.

16. Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon bilim alanında almış olup pediatrik vasküler girişimler konusunda çalışmaları olmak.

17. Doçentliğini ruh sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup şizofreni hastalarında tanı koyma amaçlı biyokimyasal çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini nükleer tıp bilim alanında almış olup aterosklerozun belirlenmesinde PET-BT'nin rolü ile ilgili çalışmaları yapmış olmak.

19. Doçentliğini göz hastalıkları bilim alanında almış olup elektro-fizyolojik testlerle ilgili çalışmaları olmak.

20. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup granülomatöz mastit tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

21. Doçentliğini bitki koruma bilim alanında almış olup fitopatoloji alanında çalışmaları olmak.

22. Doçentliğini zooloji bilim alanında almış olup entomoloji ve hayvan sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

23. Doçentliğini halk sağlığı bilim alanında almış olup asbest ile ilgili çalışmaları olmak.

24. Doçentliğini hemşirelik esasları bilim alanında almış olup kemoterapi ve refleksoloji konusunda çalışmaları olmak.

25. Yakınçağ tarihi alanında doktora yapmış olup göç ve iskan siyaseti üzerine çalışmaları bulunmak.

26. Doktorasını kimya alanında yapmış olup organojeller konusunda çalışmaları olmak.

27. Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup moleküler tür delimitasyonu alanında çalışmaları olmak.

28. Doktorasını matematik alanında yapmış olup görüş dinamiği konusunda çalışmaları olmak.

29. Doktorasını matematik alanında yapmış olup hiperbolik yüzeyler konusunda çalışmaları olmak.

30. Doktorasını radyo televizyon ve sinema alanında yapmış olup yeni medya ve iletişim alanında çalışmaları olmak.

31. Doktorasını iletişim bilimleri ana bilim dalında yapmış olup yerel basın ve yönetim konusunda çalışmaları olmak.

32. Doktorasını din eğitimi alanında yapmış olup ailede din eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

33. Yüksek lisans ve doktorasını Kuran-ı Kerim okuma ve kıraat alanında yapmış olmak.

34. Mimarlık lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını bina bilgisi konuları üzerine yapmış olmak.

35. Çocuk nörolojisi alanında yan dal almış olup hidrosefali konusunda çalışması olmak.

36. Çocuk enfeksiyonu alanında yan dal almış olup leishmania konusunda çalışmaları olmak.

37. Tıpta uzmanlığını kulak burun boğaz hastalıkları alanında yapmış olup çocuklarda adeno tonsillerle ilgili çalışmaları olmak.

38. Doktorasını yakınçağ alanında yapmış olup Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

39. Doktorasını kimya eğitimi alanında yapmış olup web tabanlı laboratuvar uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

40. Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olup Türk dünyası müzikleri üzerine çalışmaları olmak.

41. Doktorasını bankacılık ana bilim dalında yapmış olup katılım bankacılığı ve dijital bankacılıkla ilgili çalışmaları olmak.

42. Yüksek lisans ve doktorasını biyokimya alanında yapmış olup biyoorganik moleküller üzerine çalışmaları olmak.

İlan olunur. 7410/1-1