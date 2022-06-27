Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle başlar. 20 Temmuz 2022 tarihinde mesai saati bitiminde sona erer.

İSTENEN BELGELER

1. Özgeçmiş

2. Onaylı diploma fotokopileri

3. Bir adet fotoğraf

4. Yayın listesi

5. Yabancı dil belgesi

6. Akademik değerlendirme formu

7. Doçentlik belgesi (doçent adaylarından)

8. Akademik değerlendirme beyan formu

9. Hizmet Belgesi (daha önce kamu kurumunda çalışmış veya halen çalışıyorsa

10. Nüfus cüzdanı fotokopisi

11. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

12. Mal bildirimi (açıktan veya yeniden atanacaklar için)

13. Sağlık raporu (açıktan veya yeniden atanacaklar için )

14. Adli sicil belgesi (açıktan veya yeniden atanacaklar için)

15. 1 adet CD/DVD içerisine 1-9 arasındaki belgeler ile 10-14 arasındaki belgeler ayrı ayrı sıkıştırılmış şekilde kaydedilerek teslim edilecektir.

16. Yukarıdaki belgelerin tamamı ayrıca basılı olarak teslim edilecektir.

17. Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan (2) iki adet CD/DVD sıkıştırılmış olarak kaydedilip teslim edilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

- Doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır

- Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

NOTLAR:

1- Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlan olunur. 7440/1-1