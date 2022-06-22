Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ

Prof., Dr. Öğretim Üyesi Kadroları İçin

Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

Yayın listesi (başlıca eserler belirtilmelidir)

3 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

- Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya

- Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları için

Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES' ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

Yabancı dil (ingilizce) yeterliliğine ilişkin belge

Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

3 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

İkametgah belgesi

Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

Askerlik durum belgesi

Lisansüstü öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadrosu başvurusu için, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/BURSA

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

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