Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz işletme Fakültesi'nde açık bulunan aşağıdaki kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz Web Ana Sayfasında Link Verilmek Suretiyle Y ayımlanacaktır.)

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve 6 (Altı) Adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları İçin 1 (Bir) Adet Fotoğraf)

YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası)** ya da (e-Devlet Kabul Edilir)

Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**,

Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet Kabul Edilir)

AYDEK Başvuru Sonucu *** (onaylı kopyası)**,

1 adet USB Bellek/CD/DVD (İstenilen Belgeler ile listesine göre numaralandırılmış şekilde Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser)

Başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların Dilekçe Ekinde Üniversitemiz "Personel Dairesi Başkanlığı"na Şahsen ya da Kargo/Posta Yolu ile Teslim Etmesi Gereken Belgeler;

1- Başvuruda İstenilen Belgeler (Basılı halde 1 nüsha teslim edilecektir.)

2- İstenilen belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD.

*Profesör adayları, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) personel@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

(***) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu'nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı'na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde; AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. (İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 - ( 0262) 605 29 97

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2) (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir Resmi Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup E-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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