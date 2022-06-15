Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 haziran 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 15 Haziran 2022 01:45
Yazdır
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir. Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecek olup, birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Doçent atamalarında esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır.Başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan

Başvuru Formu ekinde ;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti,

3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- 1 Adet Fotoğraf,

7)- Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren; Doçent kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak

Bayburt Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak