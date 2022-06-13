İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yayım Tarihi : 13. 06.2022

Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (Basılı, CD, USB) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) (Basılı,/CD /USB) nüsha olarak, teslim eder.

İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Başvuru Formu,

Bilgi formu,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.),

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOTLAR:

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni'ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni.aspx linkinden erişilebilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni.aspx llinkinden erişilebilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan, imzasız ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgeler

1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, başvuru formu, personel bilgi formu.

2. YÖK formatlı özgeçmiş.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi

6. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomalarının onaylı örnekleri (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi)

7. Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar İçin ise muafiyet nedenine ilişkin belge (Görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı vb.)

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.

10. Öğrenci olanlardan lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

11. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

12. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

NOTLAR:

ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.yeniyuzyil.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni'ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni.aspx linkinden erişilebilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni.aspx linkinden erişilebilir.

Duyuru ve Sınav Takvimi

ilk Başvuru Tarihi : 13.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2022

Sınav Giriş Tarihi : 04.07.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2022

_______Sonuçların Açıklanacağı Adresi : https://www.yeniyuzyil.edu.tr